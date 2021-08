Sie sammelt für tierische Flutopfer

„An die Menschen aus den Flutgebieten haben viele gedacht, in heimischen Reitställen wurde für Pferde gesammelt. Was aber ist mit Kleintieren wie Kaninchen oder Hühnern?“, hat sich Wiebke Hägerbäumer gefragt.

An diese Tiere haben weit weniger Bürger gedacht. Kurzerhand zog die Engeranerin los, kaufte selber Futter ein. Fragte unter anderem auch bei Unternbäumer nach einer Spende. „Die haben mir gleich mehrere Säcke mitgegeben – vom Hühner- bis zum Pferdefutter“, berichtet die 35-Jährige. Sie selber kann sich gut in die Lage derer versetzen, die Tiere in Not im Flutgebiet haben. Schließlich besitzt sie neben Hunden und Katzen auch eine ganze Hühnerschar.