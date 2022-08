Sie schuften umsonst und draußen

Nach längerer Pause dürfen sich die Fans wieder auf „umsonst und draußen“ freuen. Fast 300 Helfer sind seit in dieser Woche am Start, damit ab Freitag das Festival steigen kann. Gelegenheit, mal auf die Geschichte der Veranstaltung zu schauen.

„Woodstock an der Weser“: Musikfestival beginnt am Freitag – Zufahrt über Mühlenbach-Siedlung

Hier kommt das Hilfskommando: Hobbyhandwerker Tjark (8) rollt per Schubkarren-Express heran, geschoben vom Festival-Veteran Frank Böker. Christian Klose (rechts mit Hund Mia) bringt einen Wassercontainer, Lynn Werkmeister (ganz links) und Andrea Fröhlich statten die Küche mit einem Kochtopf aus, Benni Stiesch (im Hintergrund) muss noch eine Absperrbake platzieren. Hier kommt das Hilfskommando: Hobbyhandwerker Tjark (8) rollt per Schubkarren-Express heran, geschoben vom Festival-Veteran Frank Böker. Christian Klose (rechts mit Hund Mia) bringt einen Wassercontainer, Lynn Werkmeister (ganz links) und Andrea Fröhlich statten die Küche mit einem Kochtopf aus, Benni Stiesch (im Hintergrund) muss noch eine Absperrbake platzieren.

Wird es wieder so schön wie damals? Nach einer zweijährigen Zwangspause feiert das Musikfestival „umsonst und draußen“ an diesem Wochenende sein Comeback. Die Vorbereitungen auf den Weserwiesen am Kraftwerk Veltheim laufen planmäßig.