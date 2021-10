Sie strickt warme Socken und Schals für Obdachlose

Sabine Schröder strickt und strickt – da entsteht in der Woche auch mal deutlich mehr als nur ein paar Socken. Nahezu all ihre Werke gibt sie kostenlos ab: Die Mellerin überreicht sie Weihnachten persönlich an Obdachlose und andere Bedürftige.In jedem Weihnachtspaket für die Obdachlosen ist ein Paar Socken. Die anderen Teile wie Schals oder Decken variieren.

Kurz vor Heiligabend packt Schröder alle Strickwaren zu Paketen zusammen. „Natürlich gehört auch schönes Geschenkpapier dazu“, sagt sie. In jedem Präsent sind warme Socken. „Die können vor allem die Menschen, die auf der Straße leben, gut gebrauchen“, weiß Schröder. Im vergangenen Jahr hat sie erstmals ihre warmen Kleidungsstücke verteilt. Sie hatte rund 40 Geschenke an Obdachlose in Bielefeld verteilen können. Es sei schon ein bewegender Moment für sie gewesen, die Sachen denen zu geben, die sie so gut gebrauchen könnten. „Aber auch einigen der Bedürftigen standen Tränen der Rührung in den Augen“, erinnert sich Sabine Schröder. Und das war einer der Gründe, in diesem Jahr weiterzumachen. Sie hat den Kontakt zum Sozialamt der Stadt Melle gesucht. Unter anderem die Menschen aus der Obdachlosenunterkunft in Melle-Neuenkirchen sollen dieses Jahr warme Socken erhalten.