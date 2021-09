Sie will auf die Menschen zugehen

Bad Oeynhausen

Auf Menschen zugehen, sich ihre Sorgen und Nöte anhören, auch mal über Parteigrenzen hinwegdenken: So formuliert Anja Teichert ihr Verständnis von Kommunalpolitik. Für die CDU nimmt sie an diesem Mittwoch erstmals an einer Sitzung des Bad Oeynhausener Stadtrates teil. Sie tritt die Nachfolge eines Parteikollegen an, der im Juni sein Ratsmandat niedergelegt hat, nachdem gegen ihn Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Tätigkeit als Betreuer erhoben worden sind.

Von Claus Brand