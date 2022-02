Sie will die City zum Blühen bringen

Romana Papenkordt (30) wird neue Innenstadtmanagerin in Bad Driburg

Bad Driburg

Ihr Büro ist klein, aber fein, liegt mitten in der Innenstadt im Hellwegzentrum und ist noch leer. Aber von der kommenden Woche an steht hier der Schreibtisch von Romana Papenkordt. Die 30-Jährige wird neue Citymanagerin in Bad Driburg. Ideen für eine Belebung der Innenstadt hat sie und motiviert sei sie auch, sagte die sympathische junge Frau.

Von Marius Thöne