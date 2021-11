Sie wollen endlich bauen

Sie sind alle um die 30 Jahre, haben kleine Kinder und einen Job. Doch es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten: Sie alle suchen seit vier oder mehr Jahren erfolglos in Paderborn nach einem Haus oder Grundstück für ihre Familien. Jetzt suchen sie Gleichgesinnte, um eine Bauinteressengemeinschaft zu gründen. Sie wollen 23 Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne errichten, ohne dass ein externer Bauträger benötigt wird.

Alanbrooke-Gelände in Paderborn: 23 Familien wollen Interessengemeinschaft für Reihenhäuser gründen

.Initiator der Idee ist der gebürtige Paderborner Lukas Dalhoff (38), der an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert hat und als Projektleiter der InnoZent OWL in der Zukunftsmeile Paderborn tätig ist. Mit seiner vierköpfigen Familie bewohnt er mangels Alternativen eine Etagenwohnung ohne Garten – ein Zustand, den er mit Blick auf die Kinder gerne beenden würde.