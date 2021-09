Spätsommermeile in der Paderborner Fußgängerzone

Paderborn

Nach „Libori light“ werden jetzt die Paderborner Schausteller einmal mehr in der Innenstadt sichtbar. In der Fußgängerzone gibt es bis zum 18. September und vom 20. September bis zum 2. Oktober sieben Attraktionsinseln – das sind Kirmesstände, an denen werktags zwischen 11 und 19 Uhr kirmestypische Leckereien angeboten werden.