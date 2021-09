Sieben auf einen Streich

Aller guten Dinge sind drei. Zweimal schon musste das Festival „diagonal“ coronabedingt verschoben werden. Der dritte Anlauf am Freitag und Samstag, 24. und 25. September, sollte nunmehr aber reibungslos in Bielefeld über die Bühne gehen.

Mit dem zweitägigen Festival würdigt die veranstaltende Cooperativa Neue Musik das Leben und Wirken ihres ersten Vorsitzenden Willem Schulz. Anlass war ursprünglich dessen 70. Geburtstag am 13. Juni 2020. Mit mehr als einjähriger Verzögerung kann die Retrospektive mit Werken aus den Jahren zwischen 1968 und 2020 doch noch stattfinden. Besucher dürfen sich auf sieben Konzerte freuen – vier in der Oetkerhalle, zwei in der Natur und eines im innerstädtischen Raum.