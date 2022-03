Sieben Millionen Euro neue Schulden

Alle Städte und Kommunen haben momentan mit einer angespannten Haushaltslage zu kämpfen – nicht anders ist die Lage in Bad Driburg. Bis 2025 kann nach Einschätzung von Stadtkämmerer Franz-Josef Koch die Haushaltssicherung aber vermieden werden. Er hat gemeinsam mit Bürgermeister Burkhard Deppe am Montag den Haushalt in den Stadtrat eingebracht.

Am Bad Driburger Bahnhof soll ein Parkhaus entstehen. Dafür veranschlagt die Stadt Mittel in Höhe von 750.000 Euro. Das Land zahlt 1,5 Millionen Euro Zuschüsse.

„Corona und Krieg in der Ukraine: zwei grundlegende Krisen – auch wirtschaftlich – die uns hier in Europa mit Wucht und ganz grundlegend getroffen haben und treffen. Jetzt haben wir eine Krisensituation auch für alle öffentlichen Haushalte wie seit Jahrzehnten nicht. Wir haben einen hohen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt und einen hohen Kreditbedarf bei den Investitionen“, sagte Bürgermeister Burkhard Deppe in der Stadtratsitzung am Montagabend.