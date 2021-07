Sieben neue Corona-Fälle

Das Kreisgesundheitsamt Höxter hat am Samstag sieben neue Coronafälle gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 46 (-1).

Inzidenz im Kreis Höxter am Samstag bei 19,3

Der Inzidenzwert lag laut Landeszentrum für Gesundheit (LZG NRW) um Mitternacht bei 19,3. Die meisten Neuinfektion wurden in Brakel registriert, wo bei vier Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. In der Nethestadt und in Steinheim liegt die Stadtinzidenz über 50. Auswirkungen hat das aber nicht, da für Einschränkungen oder Lockerungen immer die Kreis-Inzidenz herangezogen wird.



Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 3 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 5,2.



Beverungen: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.

Borgentreich: keine aktiven Infektionen.

Brakel: 10 (+3) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 61,7.



Höxter: 12 (-6) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 7.



Marienmünster: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.

Nieheim: 2 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 16,6.

Steinheim: 12 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 55,1.

Warburg: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 17.

Willebadessen: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.