Sieben rote Karten in 30 Jahren

„Hier gibt es Arbeit. Komm zu uns nach Deutschland.“ Vito Mancusi erinnert sich immer noch an diesen Anruf seiner Mutter. So, als wäre es gerade erst gewesen. Das Telefonat datiert aus dem Spätsommer 1969. Der damals 17-Jährige aus der Nähe von Potenza in Süditalien folgte nur wenige Tage später seinen Eltern nach ­Erkeln im Kreis Höxter.

Daumen hoch: Vito Mancusi schätzt den „Schalker Markt“ in Höxter. Hier zieht die Pizzeria La Casa, die bis vor zwei Jahren sein Bruder Donato betrieben hat, die Schalker Fans an. „Der „Schalker Markt“ ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt das Geburtstagskind. Die Mancusis sind Juve-Fans.

„Diesen Schritt habe ich nie bereut“, sagt der Mann, der heute in Lauenförde wohnt. Vito Mancusi feiert an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag. „30 Jahre war ich Schiedsrichter. In dieser Zeit habe ich interessante Spiele auf Kreis- und Bezirksebene gepfiffen. Noch heute sprechen mich ehemalige Fußballer an. Sie freuen sich immer, wenn sie mich sehen“, sagt der Fan von Juventus Turin.