Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 402,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Herford hat am Mittwoch die Marke von 400 überschritten und liegt jetzt bei einem Wert von 402,3 (+2,4 im Vergleich zum Vortag). 191 neue Corona-Infektionen kamen außerdem innerhalb eines Tages dazu.

Kreisweit sind damit aktuell 2349 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (694), Hiddenhausen (196), Bünde (439), Kirchlengern (165), Rödinghausen (72), Enger (166), Spenge (103), Vlotho (129) und Löhne (385). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 212.

In den Krankenhäusern werden derzeit 40 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Zehn von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, acht sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 38 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.