Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 71,1

Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an: 52 neue Corona-Fälle sind laut Lagebericht des Kreises Paderborn dazu gekommen, Stand: 19. August, 11 Uhr. 26 weitere Corona-Erkrankte haben eine akute Infektion überstanden und gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 71,1 gestiegen. Am Mittwoch lag sie noch bei 61,1.

Corona-Lage im Kreis Paderborn am Donnerstag, 19. August – 52 Neuinfektionen

Unterm Strich sind aktuell 399 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (aktive Fälle). Im Kreis Paderborn gibt es weiter keine lokalen Hotspots. Die Ansteckungen passieren im privaten, familiären Bereich. Bei der Kontaktnachverfolgung erhalten die Mitarbeitenden des Paderborner Kreisgesundheitsamtes oft auch die Aussage, dass er oder sie nicht wisse, wo er bzw. sie sich angesteckt haben könnten. Das Ausbruchsgeschehen ist also diffus.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten steigt auf 29, von denen acht intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 1254 Personen befinden sich in Quarantäne.

Das Corona-Geschehen im Kreis Paderborn im Überblick Foto:

Impfen im Impfzentrum in Salzkotten

Impfen ohne Termin für alle ab 16 Jahren im Impfzentrum in der Sälzerhalle in Salzkotten

Öffnungszeiten: Fr, 18.8. – Sa, 21.8., 14:00 – 19:30 Uhr,

So, 22.8., Mo, 23.8. und Di, 24.8. geschlossen,

Mi, 25.8. - Sa, 28.8., 08:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 19:30 Uhr,

So, 29.8. geschlossen,

Angeboten werden der mRNA-Impfstoffe BioNTech (ab 16 Jahren) und vom 25. bis 28.8. im Nachmittagsbereich von 14:00 - 19:30 Uhr zusätzlich der Impfstoff von Johnson & Johnson.

Termine können über ein kreiseigenes Buchungsportal online vereinbart werden. Weitere Infos: kreis-paderborn.de/impfen

Lokale Impfaktionen

Impfen ohne Termin für alle ab 16 Jahre am kommenden Wochenende

Parkplatz Mc Donalds, Detmolder Straße in Paderborn, Fr, 20.8., 17 – 22:30 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren).

Südring-Center Paderborn, Pohlweg 110, Paderborn, Sa ,21.8. , 10:30 bis 16:30 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren).

Schützenhalle Bad Wünnenberg (Schützenstraße 16), So, 22.8., 10:00 – 13:00 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren).

Schützenhalle Haaren (Wewelsburger Straße 6), So, 22.8., 14:00 bis 16:00 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren).

Jobcenter Paderborn, Rathenaustraße 28 in Paderborn, Di, 24.8., 10:00 – 15:00 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren).

Impfaktionen an den Berufskollegs für alle ab 16 Jahren

Berufskollegzentrum am Maspernplatz in Paderborn, Mi, 25.8., Do, 26.8., 09:00 – 15 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (zugelassen ab 18 Jahren).

Gregor-Mendel-Berufskolleg, Bleichstraße 41 a in Paderborn, Freitag, 27.8., 09:00 – 15 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (zugelassen ab 18 Jahren).

Edith-Stein-Berufskolleg, Am Rolandsbad 4, Paderborn, Di, 31.8., 09:00 – 15 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (zugelassen ab 18 Jahren).

Berufskolleg Schloß Neuhaus, An der Kapelle 2, Paderborn, Mi, 1.9., 09:00 – 15 Uhr. Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson (zugelassen ab 18 Jahren).

Beim Impfstoff des Herstellers von Johnson & Johnson (ab 18 Jahren) reicht eine Impfdosis für einen vollständigen Impfschutz aus. Mitzubringen zu den Impfungen ist ein Lichtbildausweis, die Krankenversicherungskarte, und falls vorhanden, der Impfpass.

Weitere Informationen

Alles wichtige zur Pandemie-Entwicklung gibt es in unserem Corona-Newsblog.

Alle Infos zu Corona sowie Daten aus den Impfberichten der Kassenärztlichen Vereinigung, inklusive übersichtliche Darstellung auf Dashboards: www.kreis-paderborn.de/corona

Alle Infos zu Bürgertestungen inklusive Anbieter: www.kreis-paderborn.de/schnelltest

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, Sa von 12 bis 16 Uhr unter der 05251 308-3333 zu erreichen.