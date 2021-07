Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Paderborn liegt zum ersten Mal seit mehr als sechs Wochen wieder über 20: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) wiesen am Donnerstagmorgen einen Wert von 21,1 aus (Datenstand: 0 Uhr), was 65 Fällen entspricht.

Beim LZG sind am Mittwoch 15 Corona-Fälle neu in die Statistik eingeflossen, elf davon datiert die Landeseinrichtung in Bochum auf den Mittwoch selbst. Am Mittwoch lag der Wert bei 19,5, am Donnerstag vor einer Woche bei 13,3, und vor einem Monat bei 8,4.

Inzidenzwerte im Kreis Paderborn und Schwellenwerte im Bund und in NRW

Angesichts der niedrigen Coronazahlen hatte Nordrhein-Westfalen Anfang Juli einen großen Schritt in Richtung Normalität gewagt: Auch Disco, Kirmes und Volksfeste waren unter Auflagen wieder erlaubt worden, in vielen Bereichen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten weggefallen – aber nicht überall. Möglich macht das eine neue „Inzidenzstufe Null“ in der aktualisierten NRW-Coronaschutzverordnung, die seit dem 9. Juli und bis zum 5. August gültig ist. Die Verordnung (PDF auf der Website des Landes, Fassung vom 23. Juli) enthält vier Stufen von Inzidenzwerten, die unterschiedliche Öffnungsschritte und Schutzmaßnahmen für die Kommunen vorsehen: Stufe 0 (Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 10), Stufe 1 (10,1 bis 35), Stufe 2 (35,1 bis 50) und Stufe 3 (über 50).

Im Kreis Paderborn ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit Samstag, 17. Juli (6,8), nicht mehr gesunken. Am Dienstag lag sie zum achten Mal in Folge über 10, so dass für den Kreis vom heutigen Donnerstag, 29. Juli, an die Inzidenzstufe 1 der Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt. Damit treten wieder weitere Kontaktbeschränkungen in Kraft: So sind Treffen im öffentlichen Raum für beliebig viele Angehörige aus fünf Haushalten erlaubt. Außerdem dürfen sich 100 Personen mit negativem Testnachweis aus beliebig vielen Haushalten treffen. Clubs und Diskotheken dürfen nur außen öffnen.

Seit dem 9. Juli befand sich der Kreis Paderborn in der Inzidenzstufe 0. Aber auch in der Stufe 1 ist weiterhin vieles erlaubt und möglich: Einkaufen in allen Geschäften ohne Test und Termin geht auch weiterhin, auch in Restaurants und Cafés braucht man weder drinnen noch draußen einen Test. Da das Land NRW sich bereits seit dem 26. Juli in der Inzidenzstufe 1 befindet, gilt bereits eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen, zum Beispiel wieder in Gaststätten, Museen und Bildungsveranstaltungen. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen keine Maske tragen.

Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Die offiziellen Werte sind ausschlaggebend, wenn es um die Reduzierung und Verschärfung von Schutzmaßnahmen geht. Maßgeblich sind (auch für die NRW-Coronaschutzverordnung) die Inzidenzwerte, die das RKI in einer Tabellendatei auf dieser Website veröffentlicht: https://www.rki.de/inzidenzen. Hier folgen die jüngsten acht Werte für den Kreis Paderborn: 21,1 - 19,5 - 18,5 – 17,2 – 17,2 (Sonntag)– 15,6 – 14,9 – 13,3 . Dabei handelt es sich jeweils um die tagesaktuell gemeldeten Werte, die nicht zu verwechseln sind mit denen nach Meldedatum beim LZG. Diese steigen durch Nachmeldungen rückwirkend. Sie sind hier auf der Website des Landeszentrums aufgelistet und dort über folgende Einstellungen zu finden: „Paderborn > Verlauf > alle Fälle > 7 Tage > pro 100.000“.

Das NRW-Gesundheitsministerium veröffentlicht für die Kreise und kreisfreien Städte die dort jeweils geltenden Inzidenzstufen und veränderte Einstufungen sowie deren Wirksamkeitsdatum und die für das Land geltende Inzidenzstufe täglich aktuell unter www.mags.nrw. Die dort gemachten Angaben sind rechtsverbindlich.

Inzidenzwert: Blick in die Nachbarkreise

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am Donnerstag, 27. Juli, bei 20,4 (Vortag: 18,5) und in Deutschland bei 16,0 (15,0). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 17,5 (17,8) – Hochsauerlandkreis 20,4 (17,7) – Höxter 15,0 (8,6) – Lippe 14,4 (14,4) – Soest 13,6 (10,6).

Inzidenzwert: Kommunen im Kreis Paderborn

Der Kreis Paderborn veröffentlicht auf seiner Website (hier geht es direkt zum Dashboard) für die Städte und Gemeinden „kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen“ (Stand: Mittwoch, 27. Juli, 11 Uhr):

Altenbeken 43,9 (Dienstag: 43,9) – Bad Lippspringe 12,3 (12,3) – Bad Wünnenberg 32,9 (32,9) – Borchen 7,5 (0) – Büren 41,8 (27,9) – Delbrück 6,3 (12,5) – Hövelhof 12,3 (12,3) – Lichtenau 9,5 (9,5) – Paderborn 23,7 (23,7) – Salzkotten 16,0 (12,0).

Auf dem Dashboard gibt der Kreis unter dem Reiter „Copyright“ Erläuterungen zur Sieben-Tages-Inzidenz (siehe dazu auch unten „Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug“).

Impfzahlen

Laut Impfbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat es im Kreis Paderborn bis einschließlich Dienstag, 27. Juli, folgende Impfungen gegeben:

– in den Arztpraxen: 87.255 (Vortag: 87.040) Erstimpfungen, 61.026 (59.946) Folgeimpfungen, 67.736 (66.644) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

– im Kreis-Impfzentrum in der Salzkottener Sälzerhalle: 71.131 (70.742) Erstimpfungen, 62.009 (61.656) Folgeimpfungen, 62.756 (62.308) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

– mobile Teams: 12.351 (12.351) Erstimpfungen, 10.765 (10.765) Folgeimpfungen, 11.127 (11.127) vollständig geimpft (Folgeimpfungen + „Johnson & Johnson“-Impfungen)

Zudem impfen noch Krankenhäuser und Betriebsärzte.

I. Allgemeiner Teil – §1: Zielsetzung, Anwendungsbereich

4: „Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. Abweichend davon erfolgt die Zuordnung beim Übergang von der Inzidenzstufe 0 zur Inzidenzstufe 1 erst, wenn der Grenzwert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird; nur wenn ein nicht lokal begrenzter und dynamischer Anstieg vorliegt, kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales diese Frist mit gesonderter Begründung auf bis zu drei Tage verkürzen. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Kalendertagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.“

Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das LZG führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“

Erläuterung des LZG zur Inzidenz: „In die 7-Tage-Inzidenz geht die Anzahl aller Fälle ein, deren Meldedatum innerhalb der vergangenen 7 Tage vor dem Berichtszeitpunkt fällt. Bei der Eingabe von Fällen in das Infektionsmeldesystem wird jedem Falldatensatz ein Meldedatum zugewiesen. Dabei handelt es sich um dasjenige Datum, an dem das zuständige Gesundheitsamt erstmalig von dem betreffenden Fall Kenntnis erhalten hat.“

Das RKI schreibt zu einem möglichen Melde- und Übermittlungsverzug auf seiner Website: „Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern nach Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Darstellung der neuübermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug). Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden in der Grafik Neue COVID-19-Fälle/Tag dann bei dem jeweiligen Datum ergänzt.

Kreis Paderborn: „Die Sieben-Tages-Inzidenz ... ist ein wichtiger Indikator für den Stand und die Entwicklung der Pandemie. Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist der Inzidenzwert, der täglich vom Landeszentrum für Gesundheit (LZG) für die Kreise und kreisfreien Städte veröffentlicht wird, maßgeblich für eine Verschärfung bzw. Lockerung der Schutzmaßnahmen. Deshalb veröffentlichen wir als Inzidenzwert für den gesamten Kreis den vom LZG ausgewiesenen Wert. Für die Städte und Gemeinden veröffentlichen wir kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen. ... Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden. So meldet der Kreis Paderborn Personen mit einem positiven Schnelltest (POC-Test) als Infektionsfall und veröffentlicht diese, noch bevor er durch einen PCR-Test bestätigt wurde. Das LZG veröffentlicht hingegen gemäß den bundesweiten RKI-Vorgaben Infektionsfälle mit einem positiven PCR-Test. Alle Beteiligten sind grundsätzlich bemüht, diese Abweichungen möglichst gering zu halten. Sie sind aber teils aufgrund der Abläufe im Meldeprozess, teils aber auch aus den unterschiedlichen Aufgabenstellungen der verschiedenen Ebenen nie gänzlich vermeidbar.“ Quelle: Kreis Paderborn (Reiter „Copyright“)