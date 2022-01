Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 435

Corona: 165 Neuinfektionen an einem Tag im Kreis Höxter

Kreis Höxter

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Freitag im Kreis Höxter auf 435,1 gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 380. Diese Zahl basiert auf eigenen Berechnungen des Kreises Höxter, da angesichts eines Fehlers bei der Datenübertragung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) am 20. Januar der Inzidenzwert auf der Internetseite des Kreises Höxter nicht korrekt darstellbar gewesen ist.

Von Reinhold Budde