Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 517

Davon gelten 8706 Personen als genesen (100 Personen mehr als am Tag zuvor) und 919 Personen als aktiv infiziert (77 Personen mehr als am Vortag), so ein Sprecher des Kreises. Eine weitere Person aus der Region, die positiv getestet war, ist verstorben. „Die Person war 74 Jahre alt und wohnte in Brakel“.

Damit seien seit Beginn der Pandemie 173 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Anzahl der COVID-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut 517,43 (22. Januar, Stand: 0 Uhr).

In Willebadessen ist die Stadt-Inzidenz mit einem Wert über 809 am höchsten. Hier die Übersicht für die einzelnen Kommunen im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 162 aktiv Infizierte von 1470 bestätigten Fällen (Stadtinzidenz: 719,50), plus 18 Neuinfektionen;

Beverungen: 68 von 707 (Inzidenz: 283,22), minus 6;

Borgentreich: 71 von 562 (Inzidenz: 694,04), plus 16;

Brakel: 122 von 1347 (Inzidenz: 644,96), plus 19;

Höxter: 125 von 1867 (Inzidenz: 301,66), minus 4;

Marienmünster: 39 von 269 (Inzidenz: 550,68), plus 5;

Nieheim: 24 von 353 (Inzidenz: 282,11), minus 1;

Steinheim: 76 von 921 (Inzidenz: 538, 96), plus 6;

Warburg: 151 von 1564 (Inzidenz: 449,23), plus 5;

Willebadessen: 81 von 738 (Inzidenz: 809,42), plus 19.