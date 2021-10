Siebtklässler wollen rauchfrei bleiben

„Be Smart – Don‘t Start“ feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und nicht nur der Nichtraucherwettbewerb. Auch die Eggeschule Willebadessen nimmt zum 25. Mal mit ihren Klassen an diesem Wettbewerb teil.

Eggeschüler nehmen am Nichtraucher-Wettbewerb „Be Smart – Don‘t Start“teil.

So haben sich die Klassen 7a,b und c zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Caroline Soethe, Carolin Beckmann und Julia Hermann dazu entschlossen, rauchfrei zu bleiben.

Am 15. November unterzeichnen sie ihren Be Smart – Don‘t Start-Vertrag, geben monatlich eine Rückmeldung an die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) ab und arbeiten das Thema „Rauchen“ präventiv auf.

Sie informieren sich über die Zusammensetzung von Zigaretten, wie sie wirken und wie sich jahrelanger Zigarettenkonsum auf die Gesundheit auswirkt. Auch E-Zigaretten und Shishas nehmen die Schüler unter die Lupe.