Sieveke mit 93 Prozent im Amt bestätigt

Neu bei der Wahl: Erstmalig wurde in einem CDU-Verband in Nordrhein-Westfalen das elektronische Wahlverfahren „Elwa“ eingesetzt. „Digitalisierung beginnt im eigenen Umfeld. Die CDU ist eine innovative Partei und als Modellregion Digitale Stadt, Uni- und HNF-Standort steht es uns auch gut an, wenn der CDU-Stadtverband Paderborn hier mutig vorangeht“, so der Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke.

In seinen Bericht setzte sich Sieveke trotz der zum Teil guten Ergebnisse in Paderborn für die CDU zum Beispiel für Michael Dreier als Bürgermeister bei der Kommunalwahlen 2020 oder Dr. Carsten Linnemann bei der Bundestagswahl kritisch mit den Wahlergebnissen der CDU auseinander.

Für den Stadtverband bedeute das, er müsse aus der Niederlage lernen und diese sinnvoll und schnell aufarbeiten. Nun hieße es, mit Engagement und Einsatz die Landtagswahl am 15. Mai 2022 vorzubereiten. Ziel sei es, den erfolgreichen NRW-Weg weiterzugehen und die erfolgreiche Arbeit der NRW-Koalition fortzuführen.

Tilman Pöppel neuer Stellvertreter

Wichtig sind für Sieveke Erfolge und innovative Ideen, die er in den Schwerpunkten Unterstützung der Polizei, Bekämpfung der Kriminalität, aber auch in der Stärkung von Bildung, Stadtgesellschaft und Wirtschaft sieht. Die Paderborner Modellregion Digitalisierung, das Projekt Smart City, die Städtebauförderung, Heimat- und Vereinsförderung und vieles mehr sind für den Landespolitiker wichtige Meilensteine der Förderung durch die CDU geführte Landesregierung.

Über seinen persönlichen Wahlerfolg und den der Vorstandskollegen freute sich Sieveke: „93 Prozent motivieren und bestärken mich bei meiner Arbeit als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes.“ Sieveke sagte, dass er für die Sache der CDU auch in den kommenden zwei Jahren „brenne“.

Sievekes Stellvertreter im Parteivorstand sind wie schon zuvor der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Markus Mertens, sowie Susanne Meiche, stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union. Neu in der Riege der Stellvertreter ist Tilman Pöppel, gleichzeitig Vorsitzender der Jungen Union.

Neu zu den 23 Beisitzern des Vorstands sind Tobias Hanselle, Heinz-Josef Harth, Felix Mertens, Martin Mohr und Ljilijana Umiljenovic hinzu gekommen.