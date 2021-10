Silberbach fehlt in der Risikoanalyse

Spätestens seit den verheerenden Fluten im Ahrtal ist der Hochwasserschutz auch entlang von Weser und Nethe ein Thema, das viele Bürger bewegt. So auch Burkhard Schmitz von der Bürgerinitiative Nethebrücke in Bruchhausen. Er hat in den vergangenen Wochen die Maßnahmenpläne, die die Bezirksregierung veröffentlicht hat, genauer unter die Lupe genommen. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Gefahren, die bei Starkregen vom Silberbach ausgehen, überhaupt keine Berücksichtigung gefunden haben. Er hat sich darauf hin an die Bezirksregierung gewendet, und die zuständigen Mitarbeiter vom Dezernat Wasserwirtschaft um Aufklärung gebeten.

„In den Plänen taucht nur die Nethe auf“, erläutert Schmitz. Das sei zwar gut und richtig, allerdings hätten die vergangenen Jahrzehnte gezeigt, dass vom Silberbach eine viel größere Gefahr für den Ort ausgehe. Nach seiner Einschätzung könnten Regenmassen wie sie an der Ahr niedergegangen seien, in Bruchhausen ähnlich große Schäden anrichten. „Das zu prognostizieren ist nicht schwer“, sagt Schmitz. Im Oktober 2019 habe es zuletzt ein größeres Hochwasser im Ort gegeben. Damals seien aber „nur“ 50 bis 60 Liter Regeln pro Quadratmeter gefallen. Schmitz schlägt vor, um die Situation am Silberbach zu entspannen, einem Graben oberhalb Staustufen einzubauen, um die Wassermassen im Katastrophenfall zu bremsen. Er plädiert auch dafür, dass bei einer Neuplanung der Nethebrücke darauf geachtet wird, dass die Brokhusenstraße nicht höher, sondern tiefer gelegt wird, damit die Wassermassen in Brückenbereich „ohne Hindernisse“ in die Nethe abfließen könnten.