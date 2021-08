Silberjubiläum im Kettenhemd

Im Mittelalter ist sicherlich so manches Fest gefeiert worden. Merle und Meik Blase aus Frotheim sind große Fans dieser Zeit und haben sich gedacht: Warum nicht die eigene Silberhochzeit in mittelalterlichen Gewändern feiern? Gesagt, getan.

Wer am vergangenen Wochenende an der Burg Limberg in Preußisch Oldendorf vorbeikam, der fühlte sich in eine längst vergangene Zeit zurück versetzt. Dort fand eine Silberhochzeit statt, bei der sowohl das Jubelpaar als auch die Gäste in mittelalterlicher Gewandung den besonderen Tag begingen. Eingeladen zu dieser außergewöhnlichen Silberhochzeit hatte das Frotheimer Paar Merle und Meik Blase. Und als Fans der mittelalterlichen Zeit lag es nahe, diesen Tag im passenden Outfit zu feiern.