Silent Green spielen auf der Feierabendbühne in Herford

Konzert im Haus unter den Linden beginnt am Freitag (1. Juli) um 17.30 Uhr

Herford

Die Formation Silent Green ist am kommenden Freitag, 1. Juli, von 17.30 Uhr an auf der Feierabendbühne im Haus unter den Linden (HudL)- in Herford zu Gast.