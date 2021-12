Silvester fahren die Busse nach dem Samstagsfahrplan

An Silvester fahren die Linienbusse des Padersprinters nach dem Samstagsfahrplan. An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan. Darauf weist das Verkehrsunternehmen hin.

Ein Bus des Padersprinters steht am 15. Februar 2021 am Westerntor.

Den Nachtbusverkehr für das Stadtgebiet stellt der Padersprinter – wie berichtet – zu Silvester und dann bis auf Weiteres wieder vollständig ein. Grund dafür sind den Angaben zufolge die verschärften Corona-Regeln in NRW.

Das Busfahren im Stadtgebiet Paderborn ist seit August 2020 an jedem ersten Samstag im Monat kostenlos: so auch laut Padersprinter am Samstag, 1. Januar. Auch die Entwerter und Smilecard-Terminals in den Fahrzeugen brauchen demnach an dem Tag nicht genutzt werden. Die Freifahrt gelte sowohl auf allen Linien des Padersprinters als auch in allen anderen Bus- und Bahnlinien im Paderborner Stadtgebiet.

Zum Jahreswechsel sollen die Fahrscheinautomaten gewartet werden und stehen den Fahrgästen vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Automaten am Westerntor und Hauptbahnhof werden vom 31. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 gewartet, alle anderen Fahrscheinautomaten vom 28. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022. Während dieser Zeit können Tickets bargeldlos in der Fahrplan-App des Padersprinters oder per Smilecard am Terminal im Bus gekauft werden. Außerdem stehen das Kundencenter am Kamp 41 sowie die Verkaufsstellen in Sande, der Stadtheide, Elsen und Auf der Lieth zur Verfügung. Alternativ können die Fahrscheine auch beim Fahrpersonal gelöst werden. Ab dem 2. Januar 2022 sollen alle Fahrscheinautomaten wieder zur Verfügung stehen.