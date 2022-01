Silvester und Neujahr: Bilanz in Ostwestfalen-Lippe

Schreck an Neujahr: Kurz nach Mitternacht geriet nahe dem Kloster Dalheim in Lichtenau der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

So kam es am Neujahrsmorgen in Salzkotten im Kreis Paderborn zum Unfall mit Feuerwerkskörpern. Ein Mann musste nach der Explosion einer Rakete mit Gesichtsverletzungen von einem Paderborner Krankenhaus in ei­ne Spezialklinik geflogen werden. Insgesamt hatten Feuerwehr und Polizei an Silvester im Kreis Paderborn 65 Einsätze.