Sind bald „Gorillas“ unterwegs?

Bielefeld

Gehört der Gang in den Supermarkt bald der Vergangenheit an? Ja, wenn es nach den Vorstellungen der Lieferdienste geht, die mehr und mehr in deutschen Großstädten ihre Dienste anbieten. Einer dieser Lieferdienste ist das 2020 in Berlin gegründete Unternehmen Gorillas, das künftig auch in Bielefeld aktiv werden will.

Von Heinz Stelte