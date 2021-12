„Das Feuerwerksverbot zu Silvester wird dem Großteil der Branche das Genick brechen. Wir sind ein symbolisches Bauernopfer.“ Die Entscheidung der Bund- und Ministerpräsidentenkonferenz von Donnerstagnachmittag treibt Florian Gasch die Zornesröte ins Gesicht. Er ist Betriebsleiter der Firmen ABA Pyrotechnik in Marienmünster und Startrade in Nieheim.

Wie schon 2020 darf auch Ende dieses Jahres wieder keine Pyrotechnik in Deutschland verkauft werden. Die Politiker begründen diese Entscheidung damit, in der vierten Coronawelle die Krankenhäuser nicht zusätzlich belasten zu wollen. Ein Argument, das Florian Gasch so nicht gelten lassen will. Auf Facebook hat er seinem Frust bereits am Donnerstagabend Luft gemacht: „Silvesterfeuerwerk und die Corona-Pandemie haben rein gar nichts miteinander zu tun.