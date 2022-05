„Singen ist etwas zutiefst Emotionales“

Nieheim-Holzhausen

„Herzkraft“: So wie ihr aktuelles Buch heißt auch die Lesung, mit der die Schriftstellerin Katharina Hagena (54) aus Hamburg-Blankenese am Mittwoch, 22. Juni, das internationale Stimmenfestival „Voices“ in Nieheim-Holzhausen um einen anregenden Programmpunkt bereichert. Denn das Buch der Bestseller-Autorin dreht sich um das, was die renommierte Veranstaltungsreihe Jahr für Jahr in einer großartigen Vielstimmigkeit und Fulminanz erblühen lässt: das Singen.

Von Sabine Robrecht