Sinnvoll mit Wasser umgehen

Die Stadt Bad Lippspringe beteiligt sich an der Kampagne „Unser Wasser“. Unter diesem Titel wollen die Wasserversorger in den Städten und Gemeinden im Kreis Paderborn auf die Herausforderungen durch den Klimawandel aufmerksam machen und für eine höhere Wertschätzung des Wassers im Bewusstsein der Bürger sorgen. Am Montag, 14. März, wird die Kampagne im Rat vorgestellt, der ab 18 Uhr im Kongresshaus tagt.

Daniel Rohring (49), Geschäftsführer der Wasserwerke Paderborn, wird die Kampagne den Ratsmitgliedern präsentieren. Rohring sagt: „Die durch den Menschen verursachten Klimaveränderungen haben zu einer Veränderung bei den Niederschlägen geführt.“ Es regnet weniger. Wenn es aber zu Niederschlagsdefiziten kommt, wird auch weniger Grundwasser gebildet. Setzt sich das über Jahre hinfort, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Und das kann eine große Herausforderung darstellen.

Wer an das Wetter der vergangenen Tage denkt, mag kaum glauben, dass es ein Niederschlagsdefizit gibt. Daniel Rohring erläutert: „Wir hatten aber einen trockenen Herbst, deshalb sind wir jetzt eigentlich froh, dass sich dies zuletzt geändert hat.“

Mit der Kampagne, die im Jahr 2019 gestartet wurde, ein Jahr nach dem besonders trockenen Sommer 2018, wollen die Wasserversorger der Region den Bürgern auch Empfehlungen für einen sinnvollen Umgang mit dem Trinkwasser geben. Experte Rohring sagt: „Es geht uns hierbei darum, dass Menschen mit dem Wasser sorgsam und nicht verschwenderisch umgehen.“ So habe sich die Wasserabnahme der Verbraucher über die Jahre verändert, beispielsweise durch den häufig laufenden Rasensprenger oder die Befüllung privater Pools.

Nach einer groß angelegten Plakataktion zum Auftakt der Kampagne fand im zweiten Teil eine Reihe von Aktionen statt. Derzeit laufen auch Bildungseinheiten in Schulen. In Bad Lippspringe gehörte hierzu bereits im Juni 2021 ein Besuch in der Gesamtschule. Schüler erfahren hierbei, was das Wasser aus der Leitung so wertvoll macht. In der Region gibt es laut Daniel Rohring auch Unterschiede: Im Delbrücker Raum sei geologisch die Situation wegen des Sennesands angespannter als in Wünnenberg nahe der Talsperre.

Am 22. März wird übrigens der diesjährige Weltwassertag begangen. Er wurde 1993 begründet und soll dazu dienen, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass der Zugang zu sauberem Wasser kein Privileg, sondern ein Menschenrecht ist.