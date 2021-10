Sinnvoll oder überflüssig?

In Hüllhorst gibt es seit März eine Klimamanagerin, Espelkamp ist schon auf der Suche und in Bad Oeynhausen gehört diese Stelle, die den Klimaschutz vor Ort voranbringen soll, seit Jahren mit dazu.

Nach bereits kontroversen Diskussionen zu diesem Thema in der Vergangenheit hat die Grünen-Fraktion nun erneut Anlauf genommen, um einen Klimamanager in Lübbecke einzuführen. Die Diskussion im Hauptausschuss am Donnerstag hat die unterschiedlichen Meinungen dazu in Politik und Verwaltung offen zutage gebracht – mit vorläufigem Erfolg für die Klimamanager-Gegner.