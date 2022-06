Sirenen in OWL heulen

In ganz OWL heulen an diesem Donnerstag, 9. Juni, um 11 Uhr die Sirenen. Zunächst ertönt ein einminütiger Dauerton – der bei einer echten Alarmlage Entwarnung bedeutet. Um 11.05 Uhr folgt eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton – im Ernstfall ein Warnsignal für die Bevölkerung.

An diesem Donnerstagmorgen

Zu dem Sirenentest haben sich alle Kommunen in OWL entschlossen.

Vom 4. Juli an gibt es zudem wieder jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr einen Probealarm für Feuerwehrsirenen in jenen Orten, in denen sie noch im Einsatz sind.

Die Tests waren wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt worden – auch, um keine Ängste bei Flüchtlingen auszulösen.