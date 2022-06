Sirenen-Tests starten im Herbst

Von September an sollen auch in Bielefeld die Sirenen wieder heulen. Beim OWL-weiten Probealarm am Donnerstag war Bielefeld nicht mit dabei, weil das System noch im Aufbau ist, wie Stadtsprecher Daniel Steinmeier erklärt. Beim bundesweiten Warntag im September werde das Feuerwehramt voraussichtlich wieder mitmachen

Auf dem Dach der Alten Schule in Ubbedissen an der Dingerdisser Heide steht eine von bislang 35 neuen Sirenen, die im Notfall die Bevölkerung warnen sollen. 114 Sirenen werden bis Ende 2022 installiert.

Die Sireneninfrastruktur, mit der die Bevölkerung in Not- und Katastrophenlagen gewarnt werden soll, ist noch nicht komplett fertiggestellt. Die Stadt hat sich Daniel Steinmeier zufolge daher entschieden, bei den bis dahin geplanten Probealarmen anderer Kommunen in OWL jeweils am ersten Samstag im Monat nicht mitzumachen.