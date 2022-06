Sitzgelegenheiten aus geschmolzenen Corona-Masken

Herford

Was passiert mit den Schutzmasken, die in Zeiten von Corona fast schon zum Straßenbild gehören beziehungsweise gehörten? Antworten auf diese Frage geben Kreative, die sich am Recycling-Design-Preis des Herforder Museums Marta beteiligen. So hat der Koreaner Haneul Kim aus ihnen Hocker angefertigt. Damit wurde er für den ersten Platz nominiert.

Von Hartmut Horstmannund