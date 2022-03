Skate-Park: Stadt will Fördermittel einwerben

Die Bünder Skater-Anlage in der Nähe des A30-Autohofs ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden.

Wie berichtet, war ursprünglich ein Neubau des Bereichs für Skater, BMX- und Roller-Fahrer in Innenstadtnähe geplant gewesen. Ins Visier war dabei der Spielplatz an der Bismarckstraße geraten. Aus Gründen des Lärmschutzes kam das letztlich nicht infrage. Stattdessen soll der in die Jahre gekommene Skate-Park an der Osnabrücker Straße/Ecke Sunderbachstraße (Baujahr 1999, Kostenpunkt: rund 100.000 DM-Mark), direkt an der A30, ertüchtigt werden.