Skoda überholt Fahrschulauto: zwei Schwerverletzte

Frontalzusammenstoß auf der Bünder Straße in Hiddenhausen: Kleinwagen rammt entgegenkommenden Mini – Ersthelfer löschen qualmenden Motorraum

Hiddenhausen/Bünde

Heftige Frontalkollision auf der Bünder Straße in Hiddenhausen: Bei einem missglückten Überholmanöver kracht ein Herforder (33) mit seinem Skoda am Freitagnachmittag in den entgegenkommenden Mini einer Kirchlengeranerin (20). Beide werden schwer verletzt.

Von Daniel Salmon