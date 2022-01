Skulptur erheblich beschädigt

Ein 18-Jähriger hat die schmiedeeiserne künstlerische Darstellung eines Storchennests in Petershagen erheblich beschädigt. Polizeibeamte kamen nach der Tat schnell auf die Spur des jungen Mannes.

Petershagen: 18-Jähriger bricht schmiedeeisernen Storch an den Beinen ab

Mit einem besonderen Fall von Sachbeschädigung musste sich jetzt die Polizei in Petershagen beschäftigen.

Am vergangenen Freitag wurden die Beamten gegen 0.20 Uhr zum Kreisverkehr an der Hauptstraße/Bremer Straße/Messlinger Straße in Petershagen gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte hier eine Sachbeschädigung beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt.

Seinen Angaben nach hatte sich eine Personengruppe auf der Verkehrsinsel befunden. Dabei sei eine Person auf das Storchennest geklettert und habe einen der geschmiedeten Vögel an den Beinen abgebrochen. Daraufhin verließ die gesamte Gruppe den Schauplatz und hinterließ die beschädigte Skulptur.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten im näheren Umfeld schnell einen 18-Jährigen als Tatverdächtigen ausfindig machen. Bei seiner Befragung zeigte sich der junge Mann aus Minden geständig. Trotz seiner Reue dürfte ihm nun neben einer Anzeige auch die Rechnung für die Instandsetzung der Skulptur ins Haus flattern.