Gesundheitsamt Bielefeld schickt jetzt SMS

Bielefeld ist nicht mehr weit von der 1000er-Inzidenz bei den Coronazahlen entfernt. Die Omikron-Variante macht inzwischen 98 Prozent der Fälle aus. Das städtische Gesundheitsamt reagiert auf die rasant ansteigenden Zahlen und informiert von diesem Donnerstag an die Bürger per SMS, wenn für sie dort ein positives Testergebnis vorliegt.

Wegen rapide steigender Corona-Fallzahlen in der Regel kein Anruf mehr bei positivem Testergebnis

So sieht die SMS aus, die im Falle eines positiven Corona-Tests an die Betroffenen versandt wird.

„Die klassischen Kontaktnachverfolgung per Telefon können wir nicht mehr in allen Fällen leisten“, sagte Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger am Mittwoch.