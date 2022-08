So bunt und vielfältig wie das Leben

Fest der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist lockt bei Sonnenschein ins „Komma“ in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

„Ich bin froh, dass so viele Deutsche gekommen sind, um sich über unsere Arbeit zu informieren.“ Giesela Hörster, Leiterin der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist, und ihre 60 Helfer hatten zum „Fest der Vielfalt“ in die „Komma“-Räume an der Alten Speller Straße 30 eingeladen – und den ganzen Sonntag über herrschte eine fröhliche Stimmung drinnen und draußen.

Von Monika Schönfeld