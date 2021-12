So entsteht die Weihnachtspredigt

„Weihnachten ist nicht süßlich, kitschig und harmlos“, sagt Weihbischof Matthias König frei heraus. Ihm sei es gerade in der Weihnachtspredigt wichtig, „die biblische Botschaft von falscher Romantik zu befreien“.

Weihbischof Matthias König (Erzbistum Paderborn) bereitet seine Predigt für die Christmette vor. Das bleibe auch nach so vielen Jahren etwas Besonderes.

Dass eine Frau ein Kind in einem Stall oder in einer Höhle zur Welt bringt, wo es sicher nicht gut roch und kalt war, ist „alles andere als romantisch“. Diese Grundidee hat Weihbischof König immer im Hinterkopf, wenn er an die Weihnachtspredigt denkt.