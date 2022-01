So fröhlich kommt der Segen an die Tür

Werthers Sternsinger freuen sich, in diesem Jahr endlich wieder von Haus zu Haus zu ziehen – sie sammeln zugunsten der Ärmsten

Werther

Nein, bibbern müssen sie nicht, die jungen Sternsinger, auch wenn zum Vorbereitungstreffen am Mittwoch reichlich Schneeflocken fielen und die Temperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt lag. Schnell fürs Foto nach draußen, da sind sie sofort dabei, „und am Samstag haben wir unter den Gewändern ganz dicke wärmende Sachen an!“, sagen Jette, Alina und Amelie freudestrahlend. Denn vor allem sind die drei Mädchen und ihre weiteren Mitstreiter überglücklich, dass die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann – „mit einem richtigen Umzug und Besuchen vor der Tür“, wie sie sagen.

Von Volker Hagemann