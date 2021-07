„So fühlt sich Freiheit an“

Paderborn

Endlich wieder die Freiheit genießen. Darüber waren sich die Besucher des T1GA-Festivals in Paderborn einig. Für viele sei es die erste Tanzveranstaltung des Jahres. Nach so langer Zeit wieder unter Menschen zu sein und gemeinsam Spaß zu haben, sorgte für ausgelassene Stimmung bei den rund 1000 Besuchern am Monte Scherbelino.

Von Rebecca Borde