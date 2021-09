So geht Wohnen der Zukunft

Nachhaltiges Quartier entsteht am Stahler Lenteweg – Infoveranstaltung am 13. Oktober

Höxter-Stahle

In Stahle besteht ein dringender Bedarf an Bauflächen. Die Stadt Höxter möchte daher südlich des Friedhofs am Lenteweg neue Wohnbauflächen zur Verfügung stellen. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen, ist die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes notwendig. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beginnt in Kürze.