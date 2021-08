So groß ist das Palastzelt

Am Safariland Stukenbrock steht das Zuhause für die „Vor Deiner Tür“-Konzertreihe

Schloß Holte-Stukenbrock

Imposant ragen die acht Masten des Palastzeltes 18 Meter in die Höhe. Gegenüber des Eingangs zum Safariland ist die große Fläche, auf der von 2006 bis 2015 das Serengeti-Festival stattgefunden hat, frisch gemäht. Außer dem Zelt, 85 Meter lang und 45 Meter breit, stehen lediglich noch zwei Stromgeneratoren auf der Wiese. Das wird sich bis zum kommenden Samstag ändern, wenn der Auftritt von Fury in the Slaughterhouse (Beginn um 20 Uhr) den Auftakt zur Konzertreihe „Vor Deiner Tür“ bildet.

Von Dirk Heidemann