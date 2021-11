So groß wie ein Kleiderschrank

Und Sie hören – nichts. Fast nichts. Die stationäre Luftfilteranlage, die seit Oktober in einem Klassenraum der Grundschule Brake aufgestellt ist, brummt allenfalls so laut wie daheim der Kühlschrank in der Küche. Nicht wirklich störend.

Sie und eine weitere in der Mensa des offenen Ganztags an der Brocker Schule sind die Prototypen der Anlagen, die jetzt in insgesamt 573 Räumen an 18 Bielefelder Grundschulen zum Schutz vor Corona installiert werden sollen. Gerät und Aufbau können jeweils bis zu 18.000 Euro kosten.