So kämpften einst die Ritter an der Werburg

Dolch, Messer und Stange kommen zum Einsatz – Bielefelder Gruppe DreyWunder zeigt Umgang mit historischen Waffen in Spenge

Spenge

Heute liegt sie friedlich im Herzen Spenges: die Werburg. Doch einst war das Anwesen eine Ritterburg und – wie es der Name schon sagt – wehrhaft. Wie vielleicht auch hier einst die Kunst des Schwertkampfes gelehrt wurde, hat am Samstag die Gruppe DreyWunder aus Bielefeld in mehreren Vorführungen gezeigt.

Von Daniela Dembert