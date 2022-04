So klappt der Einstieg in den Golfsport in OWL

Etwas für Körper und Geist tun, sich in einer wunderschönen Landschaft an der frischen Luft sportlich betätigen: Es gibt viele gute Gründe mit dem Golfspielen anzufangen. Aber wie? Welche Clubs gibt es in Ostwestfalen-Lippe, welche Voraussetzungen braucht es? Und was kostet das überhaupt?

Auf 21 Anlagen kann in Ostwestfalen-Lippe Golf gespielt werden - so wie hier im Paderborner Land.

In Ostwestfalen-Lippe gibt es viele, die sich dem Golfsport verschrieben haben. Nach Auskunft des Internetportals „OWL spielt Golf“ gibt es in der Region 21 Anlagen, gut 14.000 Golfspieler circa 50 professionellen Golflehrer. Sie können aus einer großen Vielfalt an Plätzen wählen, die in den Waldgebieten des Teutos, in der Senne, im Wiehengebirge oder auf der Haxterhöhe liegen.

Wer kann Golf spielen?

Beim Einstieg gibt es keine Altersgrenzen. Schon Kinder können mit dem Golfsport beginnen, aber auch Senioren. In der Regel gibt es drei Schritte auf dem Weg in den Golfsport.

Was passiert im Schnupperkursus?

Wer sich für das Golfen interessiert. aber nicht sicher ist, ob mehr daraus werden kann, sollte einen der Schnupper- oder Einsteigerkurse ausprobieren, die nahezu alle Vereine in der Region anbieten. Im Schnupperkursus weist ein erfahrener Trainer die Teilnehmer in die Welt der Schwünge und Schläger ein. Pitchen und Putten werden anschließend keine Fremdwörter mehr sein.

Was kostet ein Golf-Schnupperkursus?

Laut „OWL spielt Golf“ liegt der Preis für einen Schnupperkursus für zwei Stunden bei 19 bis 29 Euro pro Person. Für diesen Einstieg ist noch keine besondere Ausstattung nötig. Teilnehmer brauchen nur wetterangepasste Kleidung und Sportschuhe oder Sneaker. Alles andere wird vom Kurs-Anbieter beziehungsweise dem Trainer gestellt.

Was lernt man im Platzreifekursus?

Nach dem Schnupperkursus kommt dann im Idealfall für Anfänger der Platzreifekursus. Die Platzreife ist im Prinzip ein Beleg, dass ein Golfer sicher und zügig spielen kann, andere nicht gefährdet und die Regeln kennt. Gerade wenn Golfanlagen gut besucht sind, wird das wichtig, weil die Abläufe ansonsten gestört werden könnten. Im Platzreifekursus lernen die Golffans alles, was sie für ihr neues Hobby brauchen. Dazu gehören insbesondere das Treffen des Balls, aber natürlich auch die Regeln auf dem Golfplatz und wie man sie im Spiel umsetzt. Dabei geht es unter anderem um die Gefahrenreduzierung, aber auch um die Grünpflege oder das Miteinander auf dem Platz.

Schließlich wird in Gruppen mit bis zu vier Spielern miteinander gespielt. Diese Gruppen, sogenannte „Flights“, spielen in zeitlichen Abständen von zehn Minuten nacheinander. Der Trainer zeigt den Teilnehmern des Kurses, wie sie trotz ihrer Unerfahrenheit den Spielfluss sicherstellen. Die Kosten für einen Platzreifekursus gibt „OWL spielt Golf“ mit zwischen 150 und 300 Euro an. Die Kosten sind je nach Club oder Trainer unterschiedlich und richten sich auch nach dem Kursinhalt, zum Beispiel nach der Stundenzahl und der maximalen Teilnehmerzahl. Für Ausrüstung und Kleidung gilt gleiches wie für den Schnupperkurs.

Die Mitgliedschaft im Golfclub

Wer beim Golfen bleiben möchte, sollte sich für eine Mitgliedschaft den Club aussuchen, der am besten zu den eigenen Vorstellungen passt. Verschiedene Mitgliedschaften sind möglich. Da gibt es zum einen die ordentliche Mitgliedschaft. Sie ermöglicht es, den Golfplatz des Clubs so oft zu bespielen wie man möchte. Ein weiterer Vorteil liegt in der Integration ins Clubleben. Man lernt viele neue Leute kennen, die das eigene Lieblingshobby teilen.

Einige Clubs bieten Spielern, die gerade erst die Platzreife gemacht haben, vergünstigte „Starter“-Angebote an.

Warum ist Golfen gesund?

Neben dem Spaß, den das Spiel bereitet, hat das Golfen auch noch viele weitere Vorteile. Zum Beispiel für die Gesundheit: Durch die Schwünge und die dazu nötige Körperkoordination ist nahezu der komplette Bewegungsapparat gefragt. Bei einem Schwung werden bis zu 124 Muskeln bewegt und koordiniert. Der Geist wird ebenfalls gefordert: Der Sport erfordert ein hohes Maß an Konzentration und mentaler Stärke.

Golfer sind an der frischen Luft unterwegs, erleben den Wechsel der Jahreszeiten, wenn sie auf ihrer Runde einiges an Kilometern zurücklegen. Durchschnittlich sind es bei einer vollen Runde gut acht Kilometer in etwa vier Zeitstunden mit einem Verbrauch 1400 Kalorien.

Einen ausführlichen Überblick über die Vereine und Plätze der Region finden Sie auf den Sonderseiten in Ihrer Zeitung am Freitag, 22. April, und unter www.owl-spielt-golf.de.