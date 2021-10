So könnte Herfords neuer Kulturtempel aussehen

Der Schützenhof in Herford entspricht der Volkshalle in Feldkirch/Österreich. Nur dass die 1926 erbaute Halle schon 1973 von einem Kugelblitz aus der Welt geschafft wurde, während der 160 Jahre alte Hof noch steht.

Mit dem zweiten Nachfolgebau der Volkshalle, dem Montforthaus, hat eine Rathaus-Delegation die Blaupause für ein neues Herforder Konzert- und Theaterhaus entdeckt, im guten wie im schlechten Sinn. Am liebsten hätte Bürgermei-ster Tim Kähler den geschwungenen, sich an Felswände schmiegenden und mit einer Jura-Kalksteinfassade in die Feldkircher Altstadt einfügenden Multifunktionsbau in die Kofferklappe des Reisebusses gepackt und bis Ende kommender Woche in Herford aufgestellt.