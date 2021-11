So läuft der Winterdienst in Bad Lippspringe

„Die allgemeine Räum- und Streupflicht beginnt um 7 Uhr morgens und endet abends um 20 Uhr. Während dieser Zeit müssen Grundstückseigentümer die Bürgersteige und Gehwege vor ihren Grundstücken, die Überwege und einen Zugang zu ihrem Grundstück in einer Breite von mindestens 1,20 Metern frei halten“, erläutert Ordnungsamtsleiter David Tyler. Anschließend sollten die Wege mit Split, Sand oder Asche bestreut werden, um die Rutschgefahr zu verringern, rät Tyler. Denn was viele nicht wissen: Streusalz und andere auftauende Mittel dürfen ausschließlich bei Eisregen oder ähnlichen Extremsituationen verwendet werden, da das Salz die Pflanzen in der Umgebung nachhaltig schädigt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Sonderfälle, die oft für Unsicherheiten bei den Bürgern sorgen. So greift die Räum- und Streupflicht beispielsweise auch dann, wenn zwischen dem Grundstück und dem Gehweg eine öffentliche Grünfläche oder ein Parkstreifen liegt. Wasserführende Einrichtungen wie Straßeneinläufe, Sinkkästen und Hydranten sind ebenfalls frei zu halten. Bei geteilten Rad- und Fußwegen ist der Grundstückseigentümer nur für den Gehweg verantwortlich. Handelt es sich allerdings um einen kombinierten Rad- und Fußweg, muss der Anlieger beide von Schnee und Eis befreien.

Unterstützung beim Winterdienst bekommen die Bürger vom städtischen Baubetriebshof. Dessen Mitarbeiter sind von November bis März täglich von 4 bis 21 Uhr im Bereitschaftsdienst. Bei Bedarf räumen und streuen sie in dieser Zeit die Gemeindestraßen, die Radwege, die Gehwege entlang städtischer Grundstücke, Kindertagesstätten, öffentlicher Spielplätze und alle Fußgängerüberwege mit Ampeln und Zebrastreifen. „Die Priorität liegt dabei naturgemäß auf den Hauptverkehrsstraßen sowie auf besonders gefährlichen und viel genutzten Strecken“, so Bauhofleiter Guido Krieger, der abschließend noch eine wichtige Bitte hat: „Es wäre toll, wenn alle Grundstückseigentümer den geräumten Schnee auf dem Gehwegrand am Bordstein lagern und nicht auf der Straße. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Räumfahrzeuge den Schnee zurück auf den Bürgersteig schieben und die Bürger müssen erneut zur Schneeschaufel greifen.“