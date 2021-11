So läuft die Blindgängersuche ab

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Arnsberg sind am ersten Adventssonntag an der Stadtgrenze zwischen Bad Oeynhausen und Löhne im Einsatz

Bad Oeynhausen/Löhne

Noch ist unklar, ob sich an einem Kampfmittelverdachtspunkt in Werste wirklich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Wie berichtet, wollen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen den bei Sondierungsbohrungen entdeckten Fund am ersten Adventssonntag, 28. November, genauer untersuchen.

Von Malte Samtenschnieder