So läuft die Sanierung der Gesamtschule Rödinghausen

Rödinghausen

In den Ferien ist in Schulen eigentlich wenig los. An der Gesamtschule Rödinghausen war das in den Sommer- und Herbstferien anders. Wo sonst Schülerinnen und Schüler lernen, waren nun Handwerker im Einsatz. Es standen größere Sanierungsarbeiten an, die in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.