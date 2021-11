So sah Paderborns Alte Synagoge aus

Mit Interesse schauen die Passanten auf die Leinwand: Die Visualisierung, die die frühere Synagoge in Paderborn zeigt, ist entgegen erster Informationen auch am Mittwoch bis in die Abendstunden zu sehen.

Der Anhänger mit der LED-Leinwand war Dienstag nach der Gedenkveranstaltung zum 9. November auf dem Platz „An der Alten Synagoge“ aufgebaut worden. An dem Mahnmal hatten sich am Dienstagabend laut Polizei 350 Menschen im Gedenken versammelt. So kam die vor 83 Jahren niedergebrannte Synagoge zumindest kurzzeitig virtuell an den früheren Standort zurück.

Die Aktion ist Teil einer Kampagne des Jüdischen Weltkongresses, der auf den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar unter dem Hashtag #WeRemember hinführt. Paderborn ist einer von 13 Orten in Deutschland, in denen so an das ehemals vielfältige jüdische Leben erinnert wird. Das Gotteshaus, das 1881/82 errichtet worden war, wurde auf Grundlage von Informationen rekonstruiert, die das Stadt- und Kreisarchiv zusammengetragen hatte. Die Synagoge lag zwischen Dom und Busdorfkirche.

Sie war ein achteckiger Zentralbau (Oktogon) aus Ziegelsteinen und Zwiebeltürmchen im maurischen Stil. Daneben stand die jüdische Schule. Seit 1959 gibt es eine Neue Synagoge an der Pipinstraße. Heute leben in Paderborn 55 Menschen jüdischen Glaubens.