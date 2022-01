„So schnell konnten wir gar nicht reagieren“

Weil die Kapazitäten der Labore erschöpft sind, folgen den Covid-19-Pooltestungen der Grundschulen ab sofort keine PCR-Einzeltestungen mehr. Diese Entscheidung der Regierungschefinnen und -chefs der Länder hat das Schulministerium am Dienstagabend an die betroffenen Schulen weitergegeben. Über diese enorm kurzfristige Änderung ärgern sich die Schulleiter in Enger und Spenge.

Antje Thiele, Leiterin der Grundschule in Westerenger sagt: „Wir hatten noch nicht aufgelöste Pools vom Montag. Und da die Info, dass die positiven Pools generell nicht mehr aufgelöst werden, uns am Dienstagabend erst um 22 Uhr erreicht hat, konnten wir nicht mehr reagieren und haben die Familien aus positiven Pool-Klassen erst Mittwochmorgen kontaktiert.“ Diese seien darum gebeten worden, ihre Kinder an einer offiziellen Teststation abstreichen zu lassen und sie nur mit negativem Befund zur Schule zu schicken. Alle anderen Schüler dieser Klassen würden online beschult. „Wir wären so schnell gar nicht in der Lage gewesen, in diesem Umfang in der Schule zu testen“, sagt Thiele.